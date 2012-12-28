Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
Происшествия
226
сегодня, 12:10
Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
А 28-летний мужчина приобретал автомобиль за границей и перевёл мошенникам 650 000 рублей.
34-летняя липчанка пообщалась с неизвестным в Telegram и тот убедил её перевести на «безопасный счёт» 257 000 рублей.
38-летней женщине сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи — продиктовав коды из SMS, она лишилась 146 000 рублей.
26-летняя липчанка поверила сотрудникам «Госуслуг» и «Центробанка» и отправила на «безопасный счёт» 160 000 рублей.
А 28-летний мужчина хотел купить автомобиль за границей и перевёл мошенникам за выкуп и доставку 650 000 рублей.
0
1
2
1
1
Комментарии