Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей

10 сентября в полицию обратился обманутый мошенниками 23-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина хотел купить через сайт билеты в театр и с его карты были похищены 86 000 рублей — всё, что на ней было.34-летняя липчанка пообщалась с неизвестным в Telegram и тот убедил её перевести на «безопасный счёт» 257 000 рублей.38-летней женщине сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи — продиктовав коды из SMS, она лишилась 146 000 рублей.26-летняя липчанка поверила сотрудникам «Госуслуг» и «Центробанка» и отправила на «безопасный счёт» 160 000 рублей.А 28-летний мужчина хотел купить автомобиль за границей и перевёл мошенникам за выкуп и доставку 650 000 рублей.