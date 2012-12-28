Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
В День знаний запрещена розничная продажа алкоголя.
Напомним, ограничение было введено в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Этот закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится Последний звонок, 27 июня — в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день).
Нарушителям запрета грозит ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Запрет распространяется на предприятия торговли, на общепит он не действует.
