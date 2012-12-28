1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»

В День знаний запрещена розничная продажа алкоголя.

В понедельник, 1 сентября, по всей Липецкой области будет запрещена розничная продажа алкоголя в торговых объектах. Липчанам об этом уже напомнили в пресс-службе мэрии. Запрет будет действовать с 09:00 до 21:00. А продажа алкоголя с 21:00 до 09:00 запрещена на постоянной основе.Напомним, ограничение было введено в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Этот закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится Последний звонок, 27 июня — в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день).Нарушителям запрета грозит ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Запрет распространяется на предприятия торговли, на общепит он не действует.