Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 15 000 рублей: ему грозит до 8 лет колонии

Инспектор ДПС от взятки отказался.

В Долгоруковском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 39-летнего водителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки инспектору ДПС (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).— По данным следствия, 23 марта возле своего автомобиля мужчина предложил инспектору ДПС 15 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Но полицейский от взятки отказался, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь водителю грозит до восьми лет лишения свободы.