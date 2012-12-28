Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
62
11 минут назад
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 15 000 рублей: ему грозит до 8 лет колонии
Инспектор ДПС от взятки отказался.
— По данным следствия, 23 марта возле своего автомобиля мужчина предложил инспектору ДПС 15 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Но полицейский от взятки отказался, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь водителю грозит до восьми лет лишения свободы.
