74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
А семейная пара — миллион.
Также в полицию пришла семейная пара — 65-летний и 48-летняя липчане. Они c 8 июля по 7 августа пытались заработать на инвестициях и перевели мошенникам 1 091 000 рублей.
73-летний липчанин тоже хотел получить пассивный доход на инвестициях и отправил мошенникам 249 000 рублей.
60-летняя жительница Лебедяни с конца июля по начало августа общалась с мошенниками в соцсетях: ей обещали материальную помощь, якобы положенной пенсионерам. В результате на имя женщины оформили кредитную карту — она лишилась 135 000 рублей.
65-летняя липчанка поверила, что нужно срочно спасать от мошенников деньги и отправила на «безопасный счёт» через банкомат 303 000 рублей.
А 38-летнего жителя Липецкого округа обманули под предлогом покраски автомобиля — он перевёл мошенникам 65 000 рублей.
