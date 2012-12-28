Все новости
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
На четырех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
«Это треш какой-то!»
Общество
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Ночью сгорел «Форд Фокус»
Происшествия
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
«Это треш какой-то!»
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Энергетики поставили в очередь устранение порыва на улице Октябрьской
Общество
За полгода липчане оформили 2014 ипотечных кредитов
Экономика
5163 жителя Липецкой области пострадали от клещей
Здоровье
74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Ночью сгорел «Форд Фокус»
Происшествия
Происшествия
348
49 минут назад
2

74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей

А семейная пара — миллион.

8 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя жительнице Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пожилой женщине звонили сотрудники «ФСБ», «Росфинмониторига» и «портала Госуслуг». Они уговорили пенсионерку перевести «на сберегательный счёт Центробанка» 1 400 000 рублей. Деньги липчанка отправила злоумышленникам через банкомат и мобильное приложение банка.

Также в полицию пришла семейная пара — 65-летний и 48-летняя липчане. Они c 8 июля по 7 августа пытались заработать на инвестициях и перевели мошенникам 1 091 000 рублей.

73-летний липчанин тоже хотел получить пассивный доход на инвестициях и отправил мошенникам 249 000 рублей.

60-летняя жительница Лебедяни с конца июля по начало августа общалась с мошенниками в соцсетях: ей обещали материальную помощь, якобы положенной пенсионерам. В результате на имя женщины оформили кредитную карту — она лишилась 135 000 рублей.

65-летняя липчанка поверила, что нужно срочно спасать от мошенников деньги и отправила на «безопасный счёт» через банкомат 303 000 рублей.

А 38-летнего жителя Липецкого округа обманули под предлогом покраски автомобиля — он перевёл мошенникам 65 000 рублей.
мошенничество
0
2
0
2
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
33 минуты назад
Не отвечайте на незнакомый номер телефона,деньги целее будут.
Ответить
У у
40 минут назад
Откуда у людей такие деньжищи?
Ответить
