74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей

А семейная пара — миллион.

8 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя жительнице Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пожилой женщине звонили сотрудники «ФСБ», «Росфинмониторига» и «портала Госуслуг». Они уговорили пенсионерку перевести «на сберегательный счёт Центробанка» 1 400 000 рублей. Деньги липчанка отправила злоумышленникам через банкомат и мобильное приложение банка.Также в полицию пришла семейная пара — 65-летний и 48-летняя липчане. Они c 8 июля по 7 августа пытались заработать на инвестициях и перевели мошенникам 1 091 000 рублей.73-летний липчанин тоже хотел получить пассивный доход на инвестициях и отправил мошенникам 249 000 рублей.60-летняя жительница Лебедяни с конца июля по начало августа общалась с мошенниками в соцсетях: ей обещали материальную помощь, якобы положенной пенсионерам. В результате на имя женщины оформили кредитную карту — она лишилась 135 000 рублей.65-летняя липчанка поверила, что нужно срочно спасать от мошенников деньги и отправила на «безопасный счёт» через банкомат 303 000 рублей.А 38-летнего жителя Липецкого округа обманули под предлогом покраски автомобиля — он перевёл мошенникам 65 000 рублей.