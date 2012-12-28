Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
Общество
Читать все
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
Липчанка хотела получить письмо и лишилась почти полумиллиона рублей
Происшествия
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
Цены на бензин росли в Липецкой области
Экономика
Следом за акацией в области зацвела вишня
Общество
25-летняя липчанка стала жертвой мошенников и сама устроилась их курьером
Происшествия
Читать все
Общество
210
сегодня, 15:00

Предприниматели РОРП ЛО обсудили нововведения в сфере защиты персональных данных

5 августа в Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области прошел круглый стол «Соблюдение обязательных требований Федерального закона «О персональных данных» с руководителем областного управления Роскомнадзора Анной Моисеевой и начальником отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы Марией Затонских, который собрал более 50 участников. Представители бизнеса обсудили последние изменения законодательства и ужесточение штрафных санкций.

— Сегодня мы видим, что требования к обработке и защите персональных данных становятся более строгими и их соблюдение критически важно для всех организаций. Штрафные санкции также увеличиваются. Хотелось бы обо всём этом поговорить, — отметила в начале встречи директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.

Руководитель Управления Роскомнадзора по Липецкой области Анна Моисеева, прежде всего, осветила основные моменты законодательства о персональных данных.

Персональные данные — это любая информация, которая прямо или косвенно относится к конкретному физическому лицу — всё, что может помочь узнать личность человека. Существуют три вида обработки персональных данных: автоматизированная, неавтоматизированная и смешанная. Только в случае неавтоматизированной обработки персональных данных бизнес может не уведомлять об этом Роскомнадзор. Во всех остальных случаях необходимо установленной формой уведомлять об этом ведомство. Также в случае трансграничной передачи персональных данных нужно обязательно направить соответствующее уведомление в центральный аппарат Роскомнадзора, при этом трансграничная передача персональных данных может быть запрещена или ограничена в целях защиты.

Размещение информации о работниках на сайте или даже фотографии на Доске почёта —распространение персональных данных и нужно брать для этого согласие их субъекта. В случае, например, ведения бухгалтерии сторонней организацией, от сотрудников потребуется взять согласие и на передачу их персональных данных третьим лицам. 

по тексту (2).jpg

В связи с увеличением штрафных санкций по статье 13.11 КоАП «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» Роскомнадзор столкнулся с массовой подачей уведомлений от бизнеса о начале обработки персональных данных. Как правильно подать такие уведомления и как с помощью информационного письма внести изменения —  обо всём этом и рассказывали участникам Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области.  

Также говорили о мерах по обеспечению безопасности и сохранности оператором персональных данных. Согласно действующего законодательства оператор самостоятельно принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей по сохранности персональных данных, законом установлены лишь некоторые меры (назначение ответственного лица, издание документов по работе с данными, проведение оценки вреда), которые по усмотрению и желанию оператора могут быть дополнены.

Сегодня управление Роскомнадзора ведёт с бизнесом активную профилактическую работу: просматривает сайты на предмет размещения обязательных документов, оценивает, как ведется обработка персональных данных, есть ли согласия на их обработку, если имеется форма их сбора, какие метрические системы используются и информируются ли об этом посетители сайта. Если есть замечания — направляет письма-требования и устанавливает 10-дневный срок для принятия мер. 

Предпринимателям-нарушителям могут грозить штрафы по статье 19.7 КоАП «Непредставление сведений (информации)» и по статье 13.11 КоАП  «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных».  Для ответственных за обработку персональных данных сотрудников также предусмотрена дисциплинарная ответственность. 

Но в целом липецкий бизнес в части соблюдения персональных данных работает в рамках закона. По статье 13.11 КоАП  «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» за год фиксирована всего пара нарушений и они связаны с тем, что организации брали копии паспортов для целей несовместимых со сбором информации. Санкции по статье 13.11 КоАП  очень серьезные — в том числе предусмотрены оборотные штрафы, решение о привлечении к ответственности и сумме штрафа принимает суд.  Предпринимателям напомнили: копия паспорта и паспортные данные — это принципиально разные вещи, и требовать копию в большинстве случаев — избыточно. 

Также бизнесу рассказали о том, что с 1 июня в России для определенных категорий организаций действует запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан, о том, как работать в новых условиях и как избежать жалоб со стороны своих клиентов и сотрудников. Также обсуждалась обработка биометрических данных: если они фактически на предприятии не используются, то в уведомлении об обработке персональных данных, подаваемом в Роскомнадзор, не стоит это указывать «на всякий случай», а также не включать в форму согласия на обработку персональных данных. 

— Сейчас мы работаем с бизнесом в основном в рамках профилактических мероприятий: просматриваем находящиеся в свободном доступе сайты, на которые гражданин может зайти и напрямую оставить свои персональные и контактные данные. Мы смотрим, насколько правомерно происходит обработка этой информации и как соблюдаются требования законодательства. Также мы реагируем на обращения граждан — когда есть какой-то прецедент, нарушение. В этом случае мы запрашиваем документы у организации и у субъекта персональных данных:  всегда рассматриваем ситуацию с двух сторон. Не обязательно штрафуем — зачастую речь идёт о приведении деятельности в соответствие, чтобы организация недочёт исправила и в дальнейшем нарушения не допускала. Как правило, если назначен ответственный за персональные данные сотрудник и он свою работу выполняет — всё будет хорошо. Тем более, что последние крупные изменения в законодательстве были в 2022 году, и в целом бизнес с ними уже разобрался. Со своей стороны мы также всегда открыты и всегда стараемся помочь и разъяснить ситуацию, — подвела итог круглого стола руководитель Управления Роскомнадзора по Липецкой области Анна Моисеева.

— Наша встреча с Роскомнадзором обусловлена прежде всего тем, что требования к обработке персональных данных ужесточаются. Участники Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области  - это социально ответственный бизнес, организации, которые соблюдают законодательство. Мы с коллегами всегда стараемся идти чуть на опережение и из первых уст узнавать о последних нововведениях. Мы признательны сотрудникам Роскомнадзора за то, что они открыты для бизнеса. На круглом столе было много частных вопросов — в том числе о трансграничной передаче данных, вступило в силу законодательство в части невозможности использования иностранных менеджеров — со многими этими ситуациями мы сталкиваемся ежедневно. На мой взгляд, беседа получилась максимально эффективной, — отметила  директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.
Роскомнадзор
персональные данные
0
0
0
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить