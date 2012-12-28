Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое молодых ребят разбили «умную остановку» в Липецке
Происшествия
Посетитель едва не задушил сотрудницу аптеки
Происшествия
Чудесная площадка у дворца спорта «Звездный» в упадническом состоянии
Общество
Пассажир решил поставить на счетчик таксиста
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Путь следования автобуса №332 изменится
Общество
Драка во дворе дома по улице Петра Смородина дорого обошлась липчанину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Общество
Продажа контрафактных шампуней на «Вайлдберриз» обошлась в 70 000 рублей
Общество
Читать все
Работника депо в Ельце поймали на краже цветмета с локомотива
Происшествия
Подозреваемый в поножовщине у Нижнего парка арестован
Происшествия
Третий потоп за два месяца: в здании на проспекте Победы снова вода
Общество
Полиция проведет проверку по факту вандализма на старом кладбище Ельца
Происшествия
Во дворе нашли труп
Происшествия
Ястреба-перепелятника выпустили на свободу
Общество
В Ельце на старом кладбище поломали ограды
Общество
В поселке Солидарность горела машина
Происшествия
На трех улицах отключат холодную воду
Общество
36-летний липчанин получил сильные ожоги серной кислотой
Здоровье
Читать все
Общество
393
39 минут назад
1

Третий потоп за два месяца: в здании на проспекте Победы снова вода

Энергетики обещают устранить проблему.

Арендаторы нежилого помещения на проспекте Победы 106а обратились GOROD48 за помощью. Магазины затапливает.

«Подземные водные коммуникации просто рвутся. За два месяца наши помещения были затоплены три раза. Уровень воды от пола — 10 сантиметров. Откачка воды никем не была организована. Мы собственными силами черпали воду ведрами. Девушки! Работа наших предприятий каждый раз блокируется, потому что посетители не могут зайти в наши магазины. Убита мебель, стены, везде плесень и затхлый запах. Течь воды, или из внутренней стены дома. Мы в отчаянии. Это происходит уже на протяжении пяти лет, каждый год. Фундамент дома постоянно мокрый», — написала Екатерина Ильина.




Главный инженер УК «Кит» Никита Кошелев сообщил GOROD48, что здание подтапливается из-за проблем на сетях ресурсоснабжающей организации.

Действительно, за последние два месяца было три порыва. По поводу первого ЧП был составлен акт вместе с Липецким филиалом «РИР Энерго», они признали, что проблема случилась из-за них. Второй потоп произошел в минувшее воскресенье, третий — сегодня. По этим двум случаям сотрудники управляющей компании пока разбираются.

В Липецким филиалом «РИР Энерго» GOROD48 сообщили, что на теплосетях, рядом с автовокзалом по адресу проспект Победы, 106а, была выявлена утечка. Специалисты уже работают на месте и устраняют её.
потоп
0
0
1
1
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Колян
21 минуту назад
Вот она стабильность.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить