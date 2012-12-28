Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Общество
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39 минут назад
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Третий потоп за два месяца: в здании на проспекте Победы снова вода
Энергетики обещают устранить проблему.
«Подземные водные коммуникации просто рвутся. За два месяца наши помещения были затоплены три раза. Уровень воды от пола — 10 сантиметров. Откачка воды никем не была организована. Мы собственными силами черпали воду ведрами. Девушки! Работа наших предприятий каждый раз блокируется, потому что посетители не могут зайти в наши магазины. Убита мебель, стены, везде плесень и затхлый запах. Течь воды, или из внутренней стены дома. Мы в отчаянии. Это происходит уже на протяжении пяти лет, каждый год. Фундамент дома постоянно мокрый», — написала Екатерина Ильина.
Главный инженер УК «Кит» Никита Кошелев сообщил GOROD48, что здание подтапливается из-за проблем на сетях ресурсоснабжающей организации.
Действительно, за последние два месяца было три порыва. По поводу первого ЧП был составлен акт вместе с Липецким филиалом «РИР Энерго», они признали, что проблема случилась из-за них. Второй потоп произошел в минувшее воскресенье, третий — сегодня. По этим двум случаям сотрудники управляющей компании пока разбираются.
В Липецким филиалом «РИР Энерго» GOROD48 сообщили, что на теплосетях, рядом с автовокзалом по адресу проспект Победы, 106а, была выявлена утечка. Специалисты уже работают на месте и устраняют её.
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