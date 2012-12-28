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43 минуты назад

Найденные под Усманью мины времён Великой Отечественной войны уничтожены

Взрывоопасные предметы были обнаружены в селе Стрелецкие Хутора Усманского района.

Вечером 1 августа спасателям поступило сообщение об обнаружении в селе Стрелецкие Хутора Усманского района в десяти метрах от жилых домов трёх миномётных мин времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, место обнаружения взрывоопасных предметов было оцеплено до прибытия пиротехнической группы.

Сегодня утром там побывала группа разминирования Управления Росгвардии по Липецкой области. А днём мины были уничтожены на спецплощадке в Липецком округе.
спасатели
МЧС
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