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Происшествия
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43 минуты назад
Найденные под Усманью мины времён Великой Отечественной войны уничтожены
Взрывоопасные предметы были обнаружены в селе Стрелецкие Хутора Усманского района.
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, место обнаружения взрывоопасных предметов было оцеплено до прибытия пиротехнической группы.
Сегодня утром там побывала группа разминирования Управления Росгвардии по Липецкой области. А днём мины были уничтожены на спецплощадке в Липецком округе.
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