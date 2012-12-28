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сегодня, 16:02
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В Военном городке и Матырском отключат холодную воду

Еще на полутора десятках улиц давление воды будет пониженным.

4 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся Военный городок и район Матырского, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 2, 3б, 3а, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 8, 10, 12, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20/1, 20/3, 22, 22/1, 24, 24/1 по улице Космонавтов, №№ 6, 10, 11, 14, 16, 17, 26, 32, 36, 38, 38а по улице Балмочных, №№ 3, 3/1, 63, 63а, 65, 65а, 67, 67а, 73/2, 73/3, 75, 75/2, 77, 79/2 по улице Гагарина, № 13а по улице Терешковой, №№ 12, 14, 16, 19 в Военном городке, №№ 15, 20, 163 по улице Липецк-2, №№ 39, 41 по улице Игнатьева. В этот период также не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Знаменской, Барабанщикова, Бахаева, Басинского, переулка Каштанового.

Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей на улицах Гагарина, Семашко, Липовской, Тельмана, Зегеля, Плеханова, Желябова, Угловой, Интернациональной, Ленина, Пролетарской, Шкатова, Горняцкой, 4-ой Пятилетки.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключение воды
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Комментарии (3)

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Сначала новые
555
20 минут назад
На Первомайской сейчас воды нет. У рвк очередная авария?
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Сергей
32 минуты назад
Воды уже нет по улице 8 марта
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Отключатели хреновы!
33 минуты назад
Вы так нешутите с водой в военном городке! Там наши защитники и их семьи! Доотключаетесь!
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