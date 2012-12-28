Липчанка убила мужчину ударом ножа в шею

Подозреваемая в убийстве арестована.

Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Согласно материалам дела, 30 июля 44-летняя подозреваемая в ходе ссоры нанесла 59-летнему мужчине ножевое ранение в шею, от которого он скончался на месте.По ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств инцидента и сбора доказательной базы. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.