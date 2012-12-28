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Происшествия
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сегодня, 11:19
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Липчанка убила мужчину ударом ножа в шею
Подозреваемая в убийстве арестована.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств инцидента и сбора доказательной базы. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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