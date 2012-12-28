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В России
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31 минуту назад
ФАС выявила признаки картеля в сфере электросетевых объектов на 2,7 млрд рублей
Торги прошли на территории Краснодарского края и Республики Татарстан.
Уточняется, что служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СВЭП», ООО «СВСЭСС», ООО «СмартИнжиниринг», ООО ИЦ «Энергоразвитие», ООО «АвангардЭнерго» и ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой».
Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены, — говорится в пресс-релизе ведомства.
По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 2 727 324 890 рублей.
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
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