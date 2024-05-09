Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Общество
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10 минут назад
Выходные в Липецке: фестиваль Высоцкого, битва комиков и фильмы, фильмы, фильмы…
Представляем подробную карту уикенда – куда сходить, чтобы весело и полезно провести время.
Как обычно, начинаем с музыкального номера для поднятия настроения. Сегодня представим клип известного липецкого музыканта Геннадия Шальнева «Судьба».
Геннадий сам написал музыку и слова, спел, а помогли ему Игорь Урубков (гитара),
Вячеслав Свиридов (тамбурин), Игорь Шимко (баян). Видео снимал Аркадий Свиридов, а за аэросъемку отвечал Роман Бирюков.
И вновь дожди
На выходных в Липецке обещают 26-27 градусов. В субботу пройдут кратковременные дожди, которые перестанут лить ночью. В воскресенье уже без осадков.
26 июля с 10:00 до окончания ремонта перекроют холодную воду:
- ул. Осипенко, 3.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.
- пер. Курако,1, 2;
В частном секторе терпеть неудобства придётся жителям улиц Одесской и Станционной.
Отключение света
Электричество на выходных будет отсутствовать 26 июля 09:00 до 16:00 только в одном доме на улице Студеновской, 187а.
На свежем воздухе
Как обычно обширная программа на выходных запланирована в городских парках. Ниже список мероприятий на графике мэрии.
Кино на Городище
На большом экране, установленном на липецком Городище, вновь бесплатно покажут кино – если позволит погода и не будет угрозы БПЛА. В субботу в 20:00 юных зрителей порадует «Лонки – великий обманщик». Южная Корея, 2023. Мультфильм. Ом Ён-щик (6+).
Игроки соревнуются, чтобы получить Суперпояс. Кто будет им обладать, станет правителем мира. Лонки, Лиу и Попо решили стать одной командой, чтобы выполнить задание. Но Лонки — великий обманщик, и у него свои коварные планы.
Роли дублируют: Полина Ртищева, Александр Игнатенко, Антон Савенков.
В воскресенье в 20:00 фильм «Каждый мечтает о собаке». Россия, 2023. Семейный, приключения. Режиссёр Ольга Беляева (6+).
Юрка — замкнутый в себе двенадцатилетний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.
В ролях: Вера Островская, Борис Дейков, Макар Фомин.
Игра
Начать выходные можно игрой – 26 июля в 11:30 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) стартует очередная «Игровая суббота» (6+).
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
Винил
Центр молодёжного чтения (ул. Неделина. 31а) приглашает в субботу в 12:00 на виниловую встречу «По глади диска раскаленной скользит волшебная игла» (6+).
А вы знаете, что виниловые пластинки сейчас переживают вторую (третью, пятую десятую…) жизнь? Стоимость фирменного зарубежного диска в 5-10 тысяч рублей уже не удивляет коллекционеров, цены постоянно растут. В России даже решили возродить производство пластинок.
Экскурсии
Липецкие музеи готовят так называемые сборные экскурсии: это когда вы приходите к определённому времени и всех явившихся вместе с вами разом ведут бродить с экскурсоводом по экспозиции. В Доме-музее Плеханова (ул. Плеханова, 36) такая экскурсия пройдёт 26 июля в 11:30 (6+). Можно побывать в доме одного из выдающихся мыслителей в истории России Георгия Плеханова, а заодно ознакомится с бытом дворян до революции 1917 года.
Дом-музей Плеханова
В областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в этот же день в 12:00 состоится экскурсия «Липецкая земля», рассказывающая о жизни на территории региона в XIV в. – начале ХХ вв. (6+). А в 16:00 посетителей ждёт прогулка по археологической экспозиции «Древнейшая история Липецкого края» (6+).
Кинопоказ в ОЦКНТ
Посмотреть кино можно не только под открытым небом, но и в зрительском зале Областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). 26 июля в 12:00 покажет фильм «Каруза». Россия, 2025. Военный, семейный. Режиссёр Иван Харатьян (6+).
1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.
В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.
Ретро-кино
А в 15:00 в субботу в ОЦКНТ проведёт заседание липецкий киноклуб «Ностальгия». Смотреть и обсуждать будут фильм «Соль земли» (12+).
Кадр из фильма
Заключительный сеанс IX «Летних киноканикул», приуроченных к 80-летию ныне здравствующего великого немецкого режиссёра Вима Вендерса. Документальный фильм посвящён жизни и подвигу одного из крупнейших фотохудожников мира Себастьяна Сальгадо. Вечный странник и посол доброй воли ЮНИСЕФ, он не только оставил богатейшее фотонаследие о ХХ веке, но и совершил истинное чудо, восстановив собственными руками природный заповедник в родной Амазонии. Его чёрно-белый альбом с историями людского равнодушия, гуманитарных катастроф и преступлений против природы – лучшее выражение гражданской позиции.
Вход свободный.
Уроки рукоделия
Воскресенье, 27 июля – день мастер-классов. В Библиотечно-информационном центре «Социальный» (ул. Липовская, 2а) в 13:00 начнётся урок по вязанию (6+).
Фото vk.com с личной страницы ведущей мастер-класса.
А в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) в 14:00 начнётся занятие по рисованию акварелью «Подводный мир» (6+).
Высоцкий
25 июля исполнилось 45 лет со дня смерти Владимира Высоцкого, творчество которого до сих пор будоражит умы. В воскресенье, 27 июля, в 17:30 в сквере перед Центральной городской библиотекой (ул. Космонавтов 15/3) состоится межрегиональный песенный фестиваль «Высоцкий: Твой. Мой. Наш» (12+).
Музыканты исполнят самые популярные песни Высоцкого, посмотреть и послушать можно бесплатно.
Чтение
А ещё в Центральной библиотеке в этот же день, но в 15:00 пройдёт заседание книжного клуба «Читать модно». Обсуждать будут детектив Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда» (16+).
Одна из историй про сыщика Эркюля Пуаро. А знаете кто убийца? … Ладно, не скажем, приходите лучше на встречу с любителями запутанных историй.
Мозговорот
Достойным завершением выходных может поход 27 июля в 19:01 в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на шоу «Мозговорот комиков» (18+).
Фото vk.com/lipstandup
«Клуб липецкой комедии» представляет соревнование по юмору, в котором две команды комиков будут соревноваться своими знаниями и умением остроумно шутить.
Дорогие липчане! Выходные обещают стать разнообразными и насыщенными. Возможно, вклад в вашу культурную или спортивную программу этой публикацией внёс и GOROD48, вы подберёте себе занятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
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