Девушка на машине врезалась в столб на Опытной

Полицейским она сказала, что объезжала перебегавшую дорогу собаку.

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Сегодня на Боевом проезде автомобиль врезался в столб. Удар оказался мощным — столб сломался. Но девушка-водитель не пострадала.Как сообщили в полиции, прибывшему на место происшествия наряду ДПС она объяснила, что не справилась с управлением и врезалась в столб потому, что дорогу перебегала собака и она ее старалась объехать.