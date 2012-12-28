Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Происшествия
576
42 минуты назад
12
Девушка на машине врезалась в столб на Опытной
Полицейским она сказала, что объезжала перебегавшую дорогу собаку.
Как сообщили в полиции, прибывшему на место происшествия наряду ДПС она объяснила, что не справилась с управлением и врезалась в столб потому, что дорогу перебегала собака и она ее старалась объехать.
0
1
1
1
1
Комментарии (12)