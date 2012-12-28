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42 минуты назад
12

Девушка на машине врезалась в столб на Опытной

Полицейским она сказала, что объезжала перебегавшую дорогу собаку.

Сегодня на Боевом проезде автомобиль врезался в столб. Удар оказался мощным — столб сломался. Но девушка-водитель не пострадала.

Как сообщили в полиции, прибывшему на место происшествия наряду ДПС она объяснила, что не справилась с управлением и врезалась в столб потому, что дорогу перебегала собака и она ее старалась объехать.
ДТП
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
пешеход
2 минуты назад
Так метель была, дорожники не успели посыпать, и водятла занесло на опору.
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Русский
13 минут назад
Браво! Никого не убила!
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Да
13 минут назад
Столбы сейчас не те
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Липчанин
14 минут назад
От бродячих собак одни беды. Давно пора всех переловить
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!
3 минуты назад
Уже сегодня три собаки переловили, так что все в порядке!
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Гость
14 минут назад
Скорость, чтобы так срезать столб ж/б, не менее 85 км/ч.
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Краш
17 минут назад
Тренироваться на столбах желательно на убитых Жигулях))))
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гражданин
20 минут назад
Девушка ценой своего автомобиля спасла собаку и могла сама пострадать Я считаю ,что она поступила благородно и ее поступок будет засчитан там -наверху Но как успокоить ее мужа , чтобы он не серчал на нее ,вот в чем проблема ? Хочется ,чтобы Боженька его вразумил и успокоил его !
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Бедный столб
23 минуты назад
Чё!
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Лиза
27 минут назад
Не надо сваливать на собаку! Она наверно просто летела на большой скорости что даже столб сбила.
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Студент
27 минут назад
После того что там произошл девушка обязана приютить спасённого пса, но самое главное ,что никто не пострадал кроме столба и автомобиля.
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