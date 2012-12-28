Энергетики «Липецкэнерго» повышают надёжность электроснабжения в селе Сселки и посёлке Новоселкино

В ответ на многочисленные обращения жителей села Сселки и посёлка Новоселкино, связанных с частыми перебоями в электроснабжении, специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» проводят комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества и надёжности подачи электроэнергии.