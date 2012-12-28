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Энергетики «Липецкэнерго» повышают надёжность электроснабжения в селе Сселки и посёлке Новоселкино
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Общество
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сегодня, 09:45

Энергетики «Липецкэнерго» повышают надёжность электроснабжения в селе Сселки и посёлке Новоселкино

В ответ на многочисленные обращения жителей села Сселки и посёлка Новоселкино, связанных с частыми перебоями в электроснабжении, специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» проводят комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества и надёжности подачи электроэнергии.

В частности, завершена замена оборудования на трансформаторной подстанции, неисправности которой стали причиной временных перерывов в электроснабжении в Сселках в середине июля. Также ведутся работы по расчистке просек линий электропередачи от древесной поросли и кустарников. Это позволяет снизить риск аварий, вызванных падением деревьев и веток на провода во время непогоды — как это происходило в последние недели в Липецкой области, где прошли дожди, грозы и сильный ветер. Деревья, растущие даже за пределами охранных зон воздушных линий электропередачи, могут повредить их и нарушить электроснабжение. Поэтому расчистке просек энергетики уделяют особое внимание.


Приносим извинения за доставленные неудобства и напоминаем, что по всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage.

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).
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