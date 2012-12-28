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Энергетики «Липецкэнерго» повышают надёжность электроснабжения в селе Сселки и посёлке Новоселкино
Общество
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сегодня, 09:45
Энергетики «Липецкэнерго» повышают надёжность электроснабжения в селе Сселки и посёлке Новоселкино
В ответ на многочисленные обращения жителей села Сселки и посёлка Новоселкино, связанных с частыми перебоями в электроснабжении, специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» проводят комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества и надёжности подачи электроэнергии.
Приносим извинения за доставленные неудобства и напоминаем, что по всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться через онлайн-сервисы компании:
1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage.
2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw
Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy
Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).