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Происшествия
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39 минут назад
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Автобус №359 уезжал с Театральной площади, словно раненый, уползающий с поля боя
Автобус не выдержал наплыва пассажиров.
На Театральной площади в автобус №359 набилось столько людей, что у машины не выдержала и лопнула пневморессора.
Пассажирам пришлось покинуть салон, а автобус, словно раненый, пополз в ремонт.
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