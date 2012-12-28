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сегодня, 15:19
Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с РФ
Европарламент согласился с оценкой Европейской комиссии, разрешившей Финляндии закрыть границу с Россией.
Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии 10 октября 2024 года разместило на сайте ЕП петицию за открытие границы с Россией, закрытой по решению Хельсинки.
«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — сказал Инкорвайя финскому телерадиовещателю Yle.
Как уточняет Yle, в документе указано, что Финляндия на фоне конфликта на Украине и якобы гибридных угроз со стороны России имеет право закрыть определенные пункты на внешней границе в целях защиты своей национальной безопасности или общественного порядка.
В тексте петиции говорится, что решение властей Финляндии закрыть границу оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи в России, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно ездить в РФ. В петиции также указано, что закрытие сухопутной границы финскими властями негативно сказывается на условиях жизни жителей финских регионов, граничащих с Россией, и может нанести ущерб экономике восточной Финляндии, — передает РИА Новости.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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