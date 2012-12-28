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сегодня, 15:19

Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с РФ

Европарламент согласился с оценкой Европейской комиссии, разрешившей Финляндии закрыть границу с Россией.

Европарламент закрыл рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией, — заявил глава отдела коммуникаций высшего органа исполнительной власти ЕС Алессио Инкорвайя.

Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии 10 октября 2024 года разместило на сайте ЕП петицию за открытие границы с Россией, закрытой по решению Хельсинки.

«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — сказал Инкорвайя финскому телерадиовещателю Yle.

Как уточняет Yle, в документе указано, что Финляндия на фоне конфликта на Украине и якобы гибридных угроз со стороны России имеет право закрыть определенные пункты на внешней границе в целях защиты своей национальной безопасности или общественного порядка.

В тексте петиции говорится, что решение властей Финляндии закрыть границу оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи в России, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно ездить в РФ. В петиции также указано, что закрытие сухопутной границы финскими властями негативно сказывается на условиях жизни жителей финских регионов, граничащих с Россией, и может нанести ущерб экономике восточной Финляндии, — передает РИА Новости.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
граница
Финляндия
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