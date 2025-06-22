Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
В России
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сегодня, 13:03
Под Астаной разбился легкомоторный самолет
«22 июня 2025 года предварительно около 11:30 (9:30 мск.) при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан (Астана) произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000», — говорится в сообщении.
По полученным предварительным данным на борту находились два члена экипажа, оба погибли.
Отмечается, что воздушное судно принадлежит частному лицу. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте минтранса Казахстана выехали на место катастрофы, будет создана комиссия по расследованию данного ЧП.
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