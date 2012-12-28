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сегодня, 10:35
В Париже автомобиль въехал в толпу фанатов
Ранее "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча в Париже завершилась со счетом 2:1.
"Когда болельщики праздновали победу своей команды над "Арсеналом" на стадионе "Парк де Пренс", черный седан по неясным причинам въехал в толпу, сбив нескольких человек. По данным префектуры полиции Парижа, по меньшей мере три человека были переданы экстренным службам", - сообщает издание.
Газета указывает, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Согласно изданию, после происшествия десятки болельщиков погнались за автомобилем, который затем был обнаружен сожженным в нескольких метрах от места наезда. Пока неизвестно, задержаны ли люди, находившиеся в автомобиле.
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