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В России
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55 минут назад
РФ предложила США снять санкции с «Аэрофлота»
Москва увязывает возобновление прямого авиасообщения между двумя странами с решением этого вопроса.
«Оно (возобновление прямого авиасообщения между Россией и США) (...) должно стать следствием вывода «Аэрофлота» из-под санкций», — заявил на пресс-конференции в Алма-Ате глава российского МИД Сергей Лавров.
По словам министра, российская сторона сделала такое предложение Вашингтону на встрече в Эр-Рияде больше месяца назад, пока никакого ответного шага на него нет.
Он отметил, что накануне в Стамбуле состоялись российско-американские консультации, «где наши эксперты напомнили об этом предложении».
«Честно говоря, просто не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них не известно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности», — заявил Лавров.
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