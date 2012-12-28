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В России
39
55 минут назад

РФ предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

Москва увязывает возобновление прямого авиасообщения между двумя странами с решением этого вопроса.

Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота». Москва увязывает решение этого вопроса с возобновлением прямого авиасообщения между двумя странами: отмена ограничений в отношении российского авиаперевозчика должна стать следствием возобновления перелетов, — передает «Интерфакс».

«Оно (возобновление прямого авиасообщения между Россией и США) (...) должно стать следствием вывода «Аэрофлота» из-под санкций», — заявил на пресс-конференции в Алма-Ате глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, российская сторона сделала такое предложение Вашингтону на встрече в Эр-Рияде больше месяца назад, пока никакого ответного шага на него нет.

Он отметил, что накануне в Стамбуле состоялись российско-американские консультации, «где наши эксперты напомнили об этом предложении».

«Честно говоря, просто не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них не известно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности», — заявил Лавров.
Аэрофлот
санкции
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