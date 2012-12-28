В Липецке задержан курьер мошенников

Правоохранители шли по его следу после обмана двух жительниц Пензенской области.

В Липецке полицейские задержали тамбовчанина, подозреваемого в работе на мошенников.Правоохранители шли по его следу после обмана двух жительниц Пензенской области по схеме со встречными кредитами. Одна из женщин даже продала квартиру, чтобы перевести мошенникам 480 тысяч рублей. Вторая отдала 580 тысяч.Курьер ездил в Москву, чтобы передать деньги своим партнерам. На обратном пути его задержали полицейские.«Сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных участников преступной махинации. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе УМВД Пензенской области.