В Частой Дубраве горела «Ауди»

А в Липецке дважды тушили мусор в десятиэтажках.



Днем 27 марта на улице Южной в селе Частая Дубрава Липецкого округа горел автомобиль «Ауди». Огонь повредил моторный отсек и обшивку салона машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Два пожара произошли в Липецке. На улице Шуминского в десятиэтажном доме загорелся мусор: огонь повредил отделку подъезда — пламя потушили до приезда пожарных жильцы. В десятиэтажке на улице Катукова мусор горел в мусоросборнике .В селе Афанасьево Измалковского округа горела кровля нежилого дома на 15 квадратных метрах.Также пожарные трижды тушили палы сухой травы.