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Происшествия
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35 минут назад
В Частой Дубраве горела «Ауди»
А в Липецке дважды тушили мусор в десятиэтажках.
Два пожара произошли в Липецке. На улице Шуминского в десятиэтажном доме загорелся мусор: огонь повредил отделку подъезда — пламя потушили до приезда пожарных жильцы. В десятиэтажке на улице Катукова мусор горел в мусоросборнике .
В селе Афанасьево Измалковского округа горела кровля нежилого дома на 15 квадратных метрах.
Также пожарные трижды тушили палы сухой травы.
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