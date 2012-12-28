«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
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Общество
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сегодня, 12:44
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Два месяца водопроводный ручей подтапливает дома липчан
Жители улицы Краеведческой опасаются за фундаменты своих домов.
— Вот из-под земли бьет ключ, который затопил всю дорогу. И непонятно, кто и как ее будет ремонтировать. Заявка на ремонт оставлена, а вода уже бежит два месяца, — говорит автор видео с улицы.
Жители улицы опасаются, что обвалится дорожное полотно. Вода заливает их участки и подтапливает фундаменты домов.
В пресс-службе компании «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что знают об этой утечке. Но ремонт откладывался до устранения более серьёзных аварий.
«Наши специалисты проведут повторное обследование, по итогам которого будут установлены сроки проведения ремонтных работ. Информация об устранении утечки, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — рассказали в энергокомпании.
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