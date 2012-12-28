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сегодня, 12:44
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Два месяца водопроводный ручей подтапливает дома липчан

Жители улицы Краеведческой опасаются за фундаменты своих домов.

На улице Краеведческой с ноября 2024 года из-под земли бьет фонтан с чистой водой, пожаловались GOROD48 местные жители. Они уже неоднократно обращались в «РВК-Липецк», первый раз еще 27 ноября 2024 года, но ручей по улице как тек, так и течет.

— Вот из-под земли бьет ключ, который затопил всю дорогу. И непонятно, кто и как ее будет ремонтировать. Заявка на ремонт оставлена, а вода уже бежит два месяца, — говорит автор видео с улицы.

Жители улицы опасаются, что обвалится дорожное полотно. Вода заливает их участки и подтапливает фундаменты домов.

В пресс-службе компании «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что знают об этой утечке. Но ремонт откладывался до устранения более серьёзных аварий.

«Наши специалисты проведут повторное обследование, по итогам которого будут установлены сроки проведения ремонтных работ. Информация об устранении утечки, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — рассказали в энергокомпании.
утечка воды
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Р
21 минуту назад
Сколько средств страна прощает разным странам, помогает то Армении то Абхазии , зато коренные регионы деградируют от отсутствия средств.
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Domovoi
сегодня, 12:57
Так все уже уплочено...
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Лиза
сегодня, 12:57
Значит, вода течь будет ещё оооочень долго...
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