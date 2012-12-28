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В России
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сегодня, 12:11
В РФ суд признал имитацию выдоха в алкотестер отказом от освидетельствования
Верховный суд России признал имитацию выдоха в алкотестер отказом от освидетельствования на состояние опьянения.
Верховный суд рассмотрел дело автомобилиста из Архангельской области, который отказался от проверки на алкотестере, в который ему предложили подышать полицейские, и потребовал провести медицинское освидетельствование у врачей-наркологов. При этом в наркодиспансере он имитировал выдохи в спецсредство, объясняя это тем, что страдает бронхиальной астмой.
Мировой суд лишил его водительских прав на 1 год 7 месяцев и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако мужчина не согласился с этим и обратился с жалобой в Верховный суд РФ, который, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что действия автоинспекторов и наркологов законны, а процессуальный порядок проведения медицинского освидетельствования был соблюден.
В итоге ВС отказал ему в удовлетворении жалобы и оставил в силе решения нижестоящих судов.
«Решение Верховного суда позволит привлечь к ответственности нетрезвых автомобилистов-актеров и водителей-симулянтов», — подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В июле сообщалось, что водители, которым алкотестер показал положительный результат, все еще могут доказать отсутствие алкоголя в организме. Для этого нужно настоять на повторной проверке через 20 минут.
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