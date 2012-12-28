69-летняя липчанка перевела «сотруднику ФСБ» полтора миллиона рублей

А 40-летняя женщина переоформила договор на оказание услуг связи за 724 900 рублей.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать мошенники. Суммы выманенные у обманутых по-прежнему исчисляются миллионами.11 ноября в полицию обратилась 69-летняя женщина, которой с 8 по 9 ноября названивал «сотрудник ФСБ». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по его рекомендациям под предлогом защиты от мошеннических действий липчанка перевела через банкомат на «безопасный счёт» 1,5 миллиона рублей.40-летняя жительница Липецкого округа лишилась 724 900 рублей. Ей позвонили от имени сотового оператора и предложили переоформить договор на оказание услуг связи.Женщина продиктовала мошенникам код из СМС-сообщения, а те получили доступ к её аккаунту на Госуслугах и деньгам.72-летняя жительница Усмани повелась на уговоры заработать деньги на бирже. Но заработать получилось: женщина через приложение перевела мошенникам 342 000 рублей. Деньги она отправляла в том числе со своей кредитной карты.54-летняя жительница Елецкого района тоже пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам 334 000 рублей. 11 ноября женщина одумалась и пришла в полицию.53-летний житель Данкова собирался купить на сайте бесплатных объявлений машину и внес задаток в 25 000 рублей. Получив деньги, автор объявления перестал выходить с ним на связь.Ещё три случая мошенничества зарегистрированы в Липецке. 70-летнему мужчине 9 ноября позвонил «сотрудник портала Госуслуг» и под предлогом защиты от мошенников убедил перевести через банкомат на «безопасный счёт» 240 000 рублей.35-летний липчанин был обманут на 35 000 рублей при покупке автозапчастей — деньги он перевёл продавцу со своей карты через мобильное приложение.А 31-летняя липчанка пыталась получить дополнительный заработок на торговой площадке и с 8 по 10 ноября перевела на счёт работодателя-мошенника 47 000 рублей.