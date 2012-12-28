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Происшествия
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14 минут назад
69-летняя липчанка перевела «сотруднику ФСБ» полтора миллиона рублей
А 40-летняя женщина переоформила договор на оказание услуг связи за 724 900 рублей.
11 ноября в полицию обратилась 69-летняя женщина, которой с 8 по 9 ноября названивал «сотрудник ФСБ». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по его рекомендациям под предлогом защиты от мошеннических действий липчанка перевела через банкомат на «безопасный счёт» 1,5 миллиона рублей.
40-летняя жительница Липецкого округа лишилась 724 900 рублей. Ей позвонили от имени сотового оператора и предложили переоформить договор на оказание услуг связи.Женщина продиктовала мошенникам код из СМС-сообщения, а те получили доступ к её аккаунту на Госуслугах и деньгам.
72-летняя жительница Усмани повелась на уговоры заработать деньги на бирже. Но заработать получилось: женщина через приложение перевела мошенникам 342 000 рублей. Деньги она отправляла в том числе со своей кредитной карты.
54-летняя жительница Елецкого района тоже пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам 334 000 рублей. 11 ноября женщина одумалась и пришла в полицию.
53-летний житель Данкова собирался купить на сайте бесплатных объявлений машину и внес задаток в 25 000 рублей. Получив деньги, автор объявления перестал выходить с ним на связь.
Ещё три случая мошенничества зарегистрированы в Липецке. 70-летнему мужчине 9 ноября позвонил «сотрудник портала Госуслуг» и под предлогом защиты от мошенников убедил перевести через банкомат на «безопасный счёт» 240 000 рублей.
35-летний липчанин был обманут на 35 000 рублей при покупке автозапчастей — деньги он перевёл продавцу со своей карты через мобильное приложение.
А 31-летняя липчанка пыталась получить дополнительный заработок на торговой площадке и с 8 по 10 ноября перевела на счёт работодателя-мошенника 47 000 рублей.
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