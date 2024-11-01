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В России
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52 минуты назад
В «Союзмолоко» заявили о росте цен на сливочное масло из-за роста потребления мороженого
Планируется, что молочная отрасль будет стабилизировать цены на счет импортной продукции.
«Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%. Это одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация», — рассуждает эксперт.
Дополнительный спрос на сливки также создало производство сыров и продуктов для потребления в кафе и гостиницах, — добавил Белов.
Стабилизировать цены на сливочное масло на российском рынке можно за счет увеличения импорта товара, — отмечают экономисты. РФ уже договорилась о закупках продукции из Турции. Поставки начались с 27 октября, — пишет «Газета.ru».
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