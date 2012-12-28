Происшествия
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37 минут назад
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Покусанный собакой мужчина отсудил у её хозяина 78 000 рублей
Хозяин выгуливал животное без поводка и намордника.
Суд пришёл к выводу о наличии причинно-следственной связи между случившимся с мужчиной и ненадлежащим исполнением хозяином обязанности по обращению с собакой — за это его даже привлекли к к административной ответственности по части статьи 8.4 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях (за нарушение требований общественной безопасности при содержании животных).
Покусанный просил взыскать компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей и судебные расходы в 8 тысяч рублей. Суд удовлетворил эти требования.
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