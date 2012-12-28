Покусанный собакой мужчина отсудил у её хозяина 78 000 рублей

Хозяин выгуливал животное без поводка и намордника.

за нарушение требований общественной безопасности при содержании животных).

Елецкий городской суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда за укусы собаки. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 11 марта этого года в деревне Хмелинец Елецкого района мужчину укусила за ногу собака, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника. Мужчина обратился за медицинской помощью и получал амбулаторное лечение, в том числе вакцинацию от бешенства.Суд пришёл к выводу о наличии причинно-следственной связи между случившимся с мужчиной и ненадлежащим исполнением хозяином обязанности по обращению с собакой — за это его даже привлекли к к административной ответственности по части статьи 8.4 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях (Покусанный просил взыскать компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей и судебные расходы в 8 тысяч рублей. Суд удовлетворил эти требования.