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257
37 минут назад
4

Покусанный собакой мужчина отсудил у её хозяина 78 000 рублей

Хозяин выгуливал животное без поводка и намордника.

Елецкий городской суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда за укусы собаки. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 11 марта этого года в деревне Хмелинец Елецкого района мужчину укусила за ногу собака, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника. Мужчина обратился за медицинской помощью и получал амбулаторное лечение, в том числе вакцинацию от бешенства.

Суд пришёл к выводу о наличии причинно-следственной связи между случившимся с мужчиной и ненадлежащим исполнением хозяином обязанности по обращению с собакой — за это его даже привлекли к к административной ответственности по части статьи 8.4 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях (за нарушение требований общественной безопасности при содержании животных).

Покусанный просил взыскать компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей и судебные расходы в 8 тысяч рублей. Суд удовлетворил эти требования.
животные
собака
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Комментарии (4)

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Сначала новые
гость
7 минут назад
Полкусанному надо не махать ногами на собаку, а еще эти пострадавшие начинают ныть по поводу того, что им мешает собака.
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Александр Н.
15 минут назад
Сейчас некоторых людей надо на поводке и наморднике выгуливать.
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Умный
8 минут назад
Они называют себя Квардоберы!
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Animal planet.
21 минуту назад
Хоть фото собаки порадовало на сайте,а то одна новость ужасней другой. Собак нужно выгуливать на поводке,для их же безопасности.
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