541 снятый с липчан клещ был переносчиком возбудителей опасных заболеваний

Cезон клещей пока не завершён: в Липецкой области уже пострадали 3262 человека.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали 3262 человека, из них 1472 ребенка. За неделю с клещами в медучреждения пришли 25 человек.Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой облаcти, в лаборатории были доставлены для исследования 3074 снятых с людей клеща, из них 409 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 126 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, 6 — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.Больше чем в половине случаев клещи присасывались к людям на приусадебных участках и в домовладениях, 16% случаев произошли в природных условиях, 6,5% — в садоводческих товариществ.