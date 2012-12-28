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Здоровье
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сегодня, 10:09
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541 снятый с липчан клещ был переносчиком возбудителей опасных заболеваний
Cезон клещей пока не завершён: в Липецкой области уже пострадали 3262 человека.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой облаcти, в лаборатории были доставлены для исследования 3074 снятых с людей клеща, из них 409 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 126 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, 6 — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.
Больше чем в половине случаев клещи присасывались к людям на приусадебных участках и в домовладениях, 16% случаев произошли в природных условиях, 6,5% — в садоводческих товариществ.
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