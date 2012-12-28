Трамвайная концессия. Приоритет — запуск движения через Октябрьский мост в район Тракторного
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Трамвайная концессия. Приоритет — запуск движения через Октябрьский мост в район Тракторного
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области снова немного потеплеет
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 сентября - 12 градусов тепла, что около нормы, 25 и 26 сентября — 15 градусов тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Ночью на улице — от +1 до +3 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза.
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