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307
сегодня, 17:00

В Липецкой области снова немного потеплеет

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 сентября - 12 градусов тепла, что около нормы, 25 и 26 сентября — 15 градусов тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днем — от +19 до +24 градусов. 

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Ночью на улице — от +1 до +3 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.

День 24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза. 

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