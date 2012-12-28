Банк судился с ельчанином, которого обманули телефонные мошенники

Мужчина отправил злоумышленникам 187 350 рублей с кредитной карты, но расплачиваться с банком не захотел.

Елецкий районный суд рассмотрел иск ПАО «Сбербанк» к клиенту о взыскании задолженности по кредиту. Причём все кредитные средства ельчанин отправил мошенникам. Поэтому иск мужчина категорически не признал, утверждая, что деньгами банка он не воспользовался — его просто обманули.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин являлся клиентом банка с 2010 года, на его имя выпущена банковская карта, которой он пользовался. В мае 2022 года с этой карты были сняты 149 350 рублей, а через несколько дней — ещё 38 000 рублей.Выяснилось, что по указанию незнакомых звонивших ельчанину на сотовый телефон женщин, предложивших дополнительный заработок, он установил приложение для видеосвязи и оформил карту другого банка, а потом зашел в мобильное приложение ПАО «Сбербанк» и со своей кредитной карты перевел на свою же карту другого банка 145 000 рублей.Примечательно, что в момент перевода денег ельчанину поступил звонок из ПАО «Сбербанк» с предложением подтвердить операцию, сотрудник узнал, добровольно ли мужчина осуществляет эту операцию, для каких целей, предупредив о возможном мошенничестве. Но ельчанин подтвердил, что сам осуществляет перевод.В дальнейшем по указанию той же женщины через мобильное приложение «Сбербанка» мужчина снова выполнил перевод со своего счета. При этом через приложение для видеосвязи шла трансляция видеозаписи с его экрана телефона.В результате суд решил, что ПАО «Сбербанк» в достаточной степени обеспечил безопасность счета заемщика. Помимо того, что при заключении договора мужчина был проинформирован об условиях безопасности при использовании удаленных каналов обслуживания, первый перевод на сумму 149 000 рублей был выполнен им самим со своего счета на свой же счет. Мотивы, побудившие его к этому действию, значения не имеют.При втором переводе 38 000 рублей ПАО «Сбербанк» вообще изначально отклонил эту операцию, направив клиенту соответствующее сообщение. И только после одобрения ельчанина, в том числе путем ввода им и отправки пароля, перевод прошёл.То есть по сути ельчанин сам получил кредит, а далее распорядился деньгами по своему усмотрению — отправив мошенникам. При таких обстоятельствах суд с взыскал с мужчины задолженность по кредиту в пользу банка.Полицией на основании заявления мужчины было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Однако сами мошенники так и не установлены.