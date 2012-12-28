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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +30
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 августа – 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 18 и 19 августа – 22-25 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году –6 градусов тепла.
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