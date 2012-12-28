В Липецкой области сухо и до +30

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 августа – 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 18 и 19 августа – 22-25 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году –6 градусов тепла.