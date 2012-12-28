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1865
сегодня, 15:24
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Жители нескольких домов готовят коллективную жалобу на энергетиков

Под жалобой собрано около двух десятков подписей.

Жильцы дома № 15 по улице Гагарина инициировали подготовку коллективной жалобы на энергетиков. Горячую воду после гидравлических испытаний в доме обещали включить еще 16 июля, но ее до сих пор нет.

«Мы составляем коллективную жалобу в администрацию президента на ПАО «Квадра». К сожалению, заявления в прокуратуру, жилинспекцию не помогают. Если у вас есть претензии к компании, напишите мне в личные сообщения суть жалобы, ФИО, электронную почту. Я включу все жалобы», — заявила жительница дома № 15 Марина Анищенко на своей странице во «ВКонтакте»

Марина рассказала, что собрала уже около 20 подписей, как соседей, так и жильцов домов на улицах Терешковой, Интернациональной, Ленина, Депутатской, Папина, Скороходова. В жалобе будет рассказано не только о неделях без горячей воды, но и о завышенной, по мнению потребителей, плате за отопление, бесконечных раскопках и прорванных трубах.

— В течение суток ремонт теплосети по улице Плеханова, 59 завершится. Горячее водоснабжение будет возобновлено по следующим адресам: улицы Пролетарская, 7, 10, 12, 13, Плеханова, 63а, 61, 65, 59, 54, 78, 80, Интернациональная, 21, 47, 49, 57, Гагарина, 15, — сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра».

Однако Марину новость о том, что в доме вот-вот включат горячую воду, не остановила. Письмо она все равно намерена отправить.

— Проблемы у нас каждый год. И их не решают. Нам никогда не давали вовремя горячую воду после опрессовки. С отоплением у нас проблемы. Хотелось бы, чтобы кто-то приехал, размотал этот клубок, и началась нормальная работа, — сказала Марина.

Стоит добавить, что на подготовку к отопительному сезону 2024-2025: модернизацию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования, филиал АО «Квадра» направил более двух миллиардов рублей.
отключение воды
жалоба
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Александр Н.
сегодня, 18:15
Монополисты–капиталисты это беда России.
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Мимоходом.
сегодня, 18:09
Не расслабляемся, в яме возе Плеханова 59 где меняли трубы снова вода. Похоже включение снова откладывается.
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Гость
сегодня, 18:04
Правильно сделает что напишет!! Удачи и терпенья !! Потому что все происходит от нашего общего молчания вот и ворочуют власть идущие.
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Кошак
сегодня, 17:35
В течение каких по счёту суток возобновят подачу?Никто не знает,всё отговариваются общими фразами..
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Елена
сегодня, 17:15
Воду горячую после отключения у нас в лучшем случае дают на третий день. А в Воронеже в первый. Та же самая Квадра
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Лиза
сегодня, 17:05
Товарищи, вы забыли русскую поговорку: обещанного три года ждут.
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Алькаш
сегодня, 16:54
Обещали гооячую воду 05.08.сижу жду.
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Блин молодец
сегодня, 16:14
Давно эту Квадру надо прищучить. Да с другой стороны, ну оштрафуют им это как мёртвому припарка.
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Кирилл
сегодня, 16:29
Ну так хотя бы покажем, что нам не всё равно!
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Житель
сегодня, 16:13
А поповоду холодной воды и её отключения по выходным и по тем же самым адресам по несколько раз в месяц. Это тоже нормально и устраивает? Да и ещё с каждым отключением всё больше и больше адресов.
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Наталия
сегодня, 15:47
Ничего им не будет, наивные
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Кирилл
сегодня, 15:51
Наталия, терпите дальше!
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