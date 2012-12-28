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Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Общество
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сегодня, 15:24
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Жители нескольких домов готовят коллективную жалобу на энергетиков
Под жалобой собрано около двух десятков подписей.
«Мы составляем коллективную жалобу в администрацию президента на ПАО «Квадра». К сожалению, заявления в прокуратуру, жилинспекцию не помогают. Если у вас есть претензии к компании, напишите мне в личные сообщения суть жалобы, ФИО, электронную почту. Я включу все жалобы», — заявила жительница дома № 15 Марина Анищенко на своей странице во «ВКонтакте».
Марина рассказала, что собрала уже около 20 подписей, как соседей, так и жильцов домов на улицах Терешковой, Интернациональной, Ленина, Депутатской, Папина, Скороходова. В жалобе будет рассказано не только о неделях без горячей воды, но и о завышенной, по мнению потребителей, плате за отопление, бесконечных раскопках и прорванных трубах.
— В течение суток ремонт теплосети по улице Плеханова, 59 завершится. Горячее водоснабжение будет возобновлено по следующим адресам: улицы Пролетарская, 7, 10, 12, 13, Плеханова, 63а, 61, 65, 59, 54, 78, 80, Интернациональная, 21, 47, 49, 57, Гагарина, 15, — сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра».
Однако Марину новость о том, что в доме вот-вот включат горячую воду, не остановила. Письмо она все равно намерена отправить.
— Проблемы у нас каждый год. И их не решают. Нам никогда не давали вовремя горячую воду после опрессовки. С отоплением у нас проблемы. Хотелось бы, чтобы кто-то приехал, размотал этот клубок, и началась нормальная работа, — сказала Марина.
Стоит добавить, что на подготовку к отопительному сезону 2024-2025: модернизацию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования, филиал АО «Квадра» направил более двух миллиардов рублей.
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