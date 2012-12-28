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вчера, 20:16
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Бегунья с модельной внешностью завоевала «бронзу» первенства России

Сильнейшая спринтер Тамбовской области теперь бегает и за Липецкую.

В первенстве России по лёгкой атлетике среди молодёжи до 23 лет в Брянске единственную медаль Липецкой области принесла Ульяна Баженова.

Спортсменка выступала в беге на 200 метров и в итоге добралась до «бронзы». Путь на пьедестал получился драматичным. В квалификации Баженова показала только 7-е время – 24,59 секунды, поэтому в финале она рассматривалась как «тёмная лошадка». Но в решающий миг Ульяна преобразилась и заметно улучшила свои показатели – 24, 13.

По дорожке брянского стадиона «Динамо» было не угнаться за победительницей Елизаветой Чермошанской из Москвы – 23,54, второй результат показала Вероника Змейкина из Челябинска — 24,02.

Добавим, что на этой дистанции выступала и липчанка Маргарита Гончарова, но её результат оказался лишь 46-м – 26,16.

Ульяна Баженова выступила и на стометровке, но там заняла 6-е место – 11,80. Победила Полина Бабочкина из Новосибирска — 11,60.

21-летняя уроженка Моршанска, социальные сети которой пестрят красивыми фото, с недавних пор выступает за две области - Липецкую и Тамбовскую. Правда, год назад её результаты были выше. В августе-2023 Баженова на взрослом чемпионате России взяла «серебро» на стометровке – 11,33 и «золото» в забеге на 200 метров, причём ей чемпионский результат – 22,78 не только стал личным рекордом и новым рекордом Тамбовской области (прежний держался с 1988 года), но и на 0,23 секунды превысил норматив мастера спорта международного класса.

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Фото - социальные сети Ульяны Баженовой
Лёгкая атлетика
Ульяна Баженова
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
вчера, 21:24
Гламурно, чё.
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Липчанин
вчера, 20:50
Красавица!!! Не то что на олипмпиаде, не поймёшь представители какого пола.
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