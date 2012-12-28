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«Зеленый остров» закрывают на реконструкцию, но все запланированные ранее мероприятия на нем состоятся
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Общество
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вчера, 17:14
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«Зеленый остров» закрывают на реконструкцию, но все запланированные ранее мероприятия на нем состоятся
Мэрия обещает, что после реконструкции остров станет краше и привлекательнее
«Это место очень полюбилось жителям и гостям города, а с преображением оно станет ещё краше и привлекательнее. Все запланированные и анонсированные ранее мероприятия на территории острова состоятся», - сообщили в администрации Липецка.
В результате реконструкции остров разделят на места отдыха и развлечений для детей, спортивную и рекреационную зоны и зону массовых мероприятий. Спортивная часть острова будет оборудована площадками для баскетбола, мини-футбола, пляжного волейбола, бадминтона, стритбола и йоги. Рекреационная зона предоставит отдыхающим видовые площадки, амфитеатр, беседки, теневые навесы, возможность подкрепиться в точках быстрого питания. Зона массовых мероприятий предназначена для концертов, фестивалей и спортивных соревнований. Самой большой станет детская зона: с качелями, канатной дорогой, скалодромом и скейт-парком.
Реконструкцию проведет ульяновская фирма.
Срок окончания реконструкции — 31 декабря этого года.
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