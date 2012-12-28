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1752
вчера, 17:14
40

«Зеленый остров» закрывают на реконструкцию, но все запланированные ранее мероприятия на нем состоятся

Мэрия обещает, что после реконструкции остров станет краше и привлекательнее

Со вторника, 30 июля, проход по понтонному мосту в сторону «Зелёного острова» будет закрыт на время проведения работ по благоустройству.

«Это место очень полюбилось жителям и гостям города, а с преображением оно станет ещё краше и привлекательнее. Все запланированные и анонсированные ранее мероприятия на территории острова состоятся», ­- сообщили в администрации Липецка.

В результате реконструкции остров разделят на места отдыха и развлечений для детей, спортивную и рекреационную зоны и зону массовых мероприятий. Спортивная часть острова будет оборудована площадками для баскетбола, мини-футбола, пляжного волейбола, бадминтона, стритбола и йоги. Рекреационная зона предоставит отдыхающим видовые площадки, амфитеатр, беседки, теневые навесы, возможность подкрепиться в точках быстрого питания. Зона массовых мероприятий предназначена для концертов, фестивалей и спортивных соревнований. Самой большой станет детская зона: с качелями, канатной дорогой, скалодромом и скейт-парком.

Реконструкцию проведет ульяновская фирма.

Срок окончания реконструкции — 31 декабря этого года.
реконструкция зеленого острова
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Комментарии (40)

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Сначала новые
1
вчера, 23:58
Ну какая реконструкция с октября до января? Уж закрывали бы с мая . А то месяца 1,5 повозятся и бросит все эта ульяновская фирма.
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Я
вчера, 23:10
В липецке я гляжу любят капусту рубить на благо устройстве и реконструкциях, только город все хуже становится и хуже! Ну просто дичь! Все испоганили!
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24 микрорайон
вчера, 22:14
Может лучше устранить утечки и гейзеры бьющие из под асфальта. Весь город в в воде, ау ,новый мэр, опомнись
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Дед
вчера, 21:49
Ну а с тракторным заводом всё, потрещали и затихорились.
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Липчанин
вчера, 21:46
Не зря называют остров очень хорошо что рядом вода можно много денег спустить по течению к себе в карман сколько туда денег угробили можно было его размыть и сделать хорошую речку а сейчас все не чистоты с острова течёт в реку.давай хапайте может нахапетесь что назад полезет.
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коля
вчера, 21:29
С октября весь город в шоке .что вам Липецк сделал что вы его так уродуете.
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коля
вчера, 21:26
Загадили остров .в Москве походу узнали .пальчиком погрозили .почитайте сначала теоремы Овертона.мож поймете как деревья сажать назад.
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Липчанин
вчера, 21:26
Может и красиво будет, и Липчане будут с радостью там отдыхать. Но есть одно но, город задыхается в пробках. Срочно нужны виадуки в районе танка, ривьеры. Срочно нужен мост на Опытную (между жд вокзалом и ул. Титова). И это минимум, строительство которых нужно начинать незамедлительно.
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День
вчера, 21:51
Для этого нужны люди способные и умные, во вторых олигархов надо заставить платить не менее 69% НДФЛ.
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оптимист
вчера, 20:37
ну хуже-то, чем что сейчас с островом сделали, вроде уже некуда.
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Миль пардон
вчера, 19:58
Неадекватная женщина со вкусом, только один вопрос - зачем вы в детстве лазали по грязным, засранным, пардон, кустам - как я понимаю, одна, ибо сложно представить, кто бы добровольно составил вам компанию?
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неадекв женщ со вкус
вчера, 21:49
Какая вам разница, зачем. Давайте оставим в покое моё тёмное прошлое.
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