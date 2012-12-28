Дом, гараж и автомобиль горели в Грязях

За сутки зарегистрировано девять пожаров в Липецкой области.



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Ночью 23 июля в Грязях по улице Космонавтов пожар возник в частном домовладении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь охватил жилой дом и гараж. В итоге жилище сгорело полностью, частично пострадала отделка гаража и передняя часть припаркованного автомобиля «Сузуки».Также в этот день горел дом в липецком СНТ «Цементник». В огне пострадала кровля и отделка в половине дома.Всего в Липецкой области за сутки зарегистрировано девять пожаров, из которых пять касались возгорания сухой травы.