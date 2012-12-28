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Происшествия
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сегодня, 10:31
Дом, гараж и автомобиль горели в Грязях
За сутки зарегистрировано девять пожаров в Липецкой области.
Огонь охватил жилой дом и гараж. В итоге жилище сгорело полностью, частично пострадала отделка гаража и передняя часть припаркованного автомобиля «Сузуки».
Также в этот день горел дом в липецком СНТ «Цементник». В огне пострадала кровля и отделка в половине дома.
Всего в Липецкой области за сутки зарегистрировано девять пожаров, из которых пять касались возгорания сухой травы.
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