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Происшествия
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54 минуты назад
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Пьяный водитель «Форда» предложил инспектору ДПС 50 000 рублей
И получил за это два года условно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года житель Усманского района, управляя автомобилем «Форд Мондео», был остановлен инспектором ДПС на улице Революционной в Усмани. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, и чтобы избежать привлечения к административной ответственности, он предложил инспектору ДПС взятку в 50 000 рублей, однако полицейский отказался и сообщил обо всём в дежурную часть.
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