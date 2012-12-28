Пьяный водитель «Форда» предложил инспектору ДПС 50 000 рублей

И получил за это два года условно.

Усманский районный суд приговорил 51-летнего мужчину к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за приготовление к даче взятки инспектору ДПС.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года житель Усманского района, управляя автомобилем «Форд Мондео», был остановлен инспектором ДПС на улице Революционной в Усмани. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, и чтобы избежать привлечения к административной ответственности, он предложил инспектору ДПС взятку в 50 000 рублей, однако полицейский отказался и сообщил обо всём в дежурную часть.