За убийство в новогоднюю ночь липчанин получил 7,5 лет колонии

Молодой житель города забил пожилого мужчину празднуя с ним Новый год за одним столом

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, 1 января 2024 года пьяный 31-летний липчанин поссорился с 66-летним хозяином квартиры, в которой они вместе праздновали Новый год, распивали спиртные напитки. На глазах у своей сожительницы нанес ему множественные удары по голове фрагментом резиновой дубинки и руками.Избивать пенсионера мужчина прекратил, только когда увидел начавшееся у него сильное кровотечение.От полученных телесных повреждений пожилой человек ночью скончался.Испугавшись ответственности, мужчина и его сожительница покинули квартиру, прихватив с собой орудие преступления, и уехали из города.Труп обнаружил 7 января 2024 года сын погибшего.В суде липчанин признал вину и объяснил свой поступок тем, что был сильно пьян.Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При этом совершение преступления в состоянии опьянения признано отягчающим обстоятельством.