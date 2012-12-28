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Происшествия
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56 минут назад
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За убийство в новогоднюю ночь липчанин получил 7,5 лет колонии
Молодой житель города забил пожилого мужчину празднуя с ним Новый год за одним столом
Избивать пенсионера мужчина прекратил, только когда увидел начавшееся у него сильное кровотечение.
От полученных телесных повреждений пожилой человек ночью скончался.
Испугавшись ответственности, мужчина и его сожительница покинули квартиру, прихватив с собой орудие преступления, и уехали из города.
Труп обнаружил 7 января 2024 года сын погибшего.
В суде липчанин признал вину и объяснил свой поступок тем, что был сильно пьян.
Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При этом совершение преступления в состоянии опьянения признано отягчающим обстоятельством.
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