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Происшествия
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сегодня, 15:55
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С 75-летней липчанки «сняли порчу» за 840 тысяч рублей
Уголовное дело направлено в суд.
«По версии следствия, 10 апреля этого года они подошли к 75-летней женщине, и сообщили, что на нее и её сына наложена страшная порча, и чтобы её снять, нужно провести ритуал со всеми её деньгами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Пенсионерка сняла со своих счетов в банке 840 тысяч рублей и передала пакет с деньгами «экстрасенсам», которые во время ритуала подменили пакет на похожий. Денег в нём уже не было.
«Экстрасенсам» теперь грозит до шести лет лишения свободы.
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