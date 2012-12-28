С 75-летней липчанки «сняли порчу» за 840 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летней и 42-летней женщин, обвиняемых в мошенничестве группой лиц в крупном размере (по части третьей статьи 159 УК РФ).«По версии следствия, 10 апреля этого года они подошли к 75-летней женщине, и сообщили, что на нее и её сына наложена страшная порча, и чтобы её снять, нужно провести ритуал со всеми её деньгами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Пенсионерка сняла со своих счетов в банке 840 тысяч рублей и передала пакет с деньгами «экстрасенсам», которые во время ритуала подменили пакет на похожий. Денег в нём уже не было.«Экстрасенсам» теперь грозит до шести лет лишения свободы.