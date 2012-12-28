«Тебя нет рядом с нами чуть больше трех месяцев. Которые стали для твоих близких и друзей адом»
Происшествия
682
сегодня, 10:42
2
На Ольшанском кладбище повреждены несколько оградок и памятник
На кладбище уже выехали сотрудники МУП «Елец-Сервис».
«Что же такое там творилось?! Три оградки сбиты полностью, памятник тоже! Четвертую оградку затронули, угол и стол! Как же такое могло произойти? Как надо было лететь там и сбить это всё», — говорится в обращении.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации города Ельца, сегодня утром на кладбище выехали сотрудники МУП города Ельца «Елец-Сервис». Именно это организация обслуживает кладбища.
— Их специалисты обследуют кладбище, оценят состояние могил, после чего будет подготовлено заявление в полицию, — отметили в елецкой мэрии.
Фото - vk.com/elec_online
0
0
3
0
1
Комментарии (2)