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сегодня, 10:42
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На Ольшанском кладбище повреждены несколько оградок и памятник

На кладбище уже выехали сотрудники МУП «Елец-Сервис».

Ельчане жалуются в соцсетях на ситуацию на Ольшанском кладбище, где были повреждены ограды и памятник на нескольких могилах.

«Что же такое там творилось?! Три оградки сбиты полностью, памятник тоже! Четвертую оградку затронули, угол и стол! Как же такое могло произойти? Как надо было лететь там и сбить это всё», — говорится в обращении.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации города Ельца, сегодня утром на кладбище выехали сотрудники МУП города Ельца «Елец-Сервис». Именно это организация обслуживает кладбища.

— Их специалисты обследуют кладбище, оценят состояние могил, после чего будет подготовлено заявление в полицию, — отметили в елецкой мэрии.

Фото -  vk.com/elec_online
кладбище
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Комментарии (2)

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10 минут назад
Опять твари бесноватые на кладбищах побывали?.. Помните: всё, что вы творите за спинами у людей, вы делаете это на глазах у Бога!..
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+
21 минуту назад
Опять твари бесноватые на кладбищах побывали?.. Помните: всё, что вы творите за спинами у людей, вы делаете это на глазах у Бога!..
Ответить
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