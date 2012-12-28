На Ольшанском кладбище повреждены несколько оградок и памятник

На кладбище уже выехали сотрудники МУП «Елец-Сервис».

Ельчане жалуются в соцсетях на ситуацию на Ольшанском кладбище, где были повреждены ограды и памятник на нескольких могилах.«Что же такое там творилось?! Три оградки сбиты полностью, памятник тоже! Четвертую оградку затронули, угол и стол! Как же такое могло произойти? Как надо было лететь там и сбить это всё», — говорится в обращении.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации города Ельца, сегодня утром на кладбище выехали сотрудники МУП города Ельца «Елец-Сервис». Именно это организация обслуживает кладбища.— Их специалисты обследуют кладбище, оценят состояние могил, после чего будет подготовлено заявление в полицию, — отметили в елецкой мэрии.