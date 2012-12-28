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сегодня, 12:43
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Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России

К Николаю Шумакову обратились липецкие архитекторы.

Скандал со строительством 26-ти этажного здания на месте снесенной гостиницы «Турист» дошел до Союза архитекторов России. Президент Союза Николай Шумаков пообещал поддержку липецкому архитектурному сообществу в борьбе за облик города. В чем будет выражаться поддержка, пока не озвучено. Ее форма зависит от реакции местных властей на открытое письмо липецких архитекторов, которой пока не последовало.

Напомним, после того, как было заявлено о  строительстве высотного здания на месте снесенной гостиницы «Турист», липецкие архитекторы обратились с открытым письмом к губернатору, мэру и прокурору области, в котором выразили протест против строительства ЖК «Турист» — высотка, по их профессиональному мнению, не только не вписывается в застройку площади Петра Великого, но и может погубить сложившийся облик города. Обращение подписали 75 архитекторов, краеведов, преподавателей вузов, руководителей общественных организаций, членов Общественной палаты Липецка, депутатов горсовета и неравнодушных липчан.

Говоря о вариантах поддержки от Союза архитекторов, почетный председатель правления липецкой организации Союза Сергей Сошников рассказал GOROD48 о прецеденте советских времен. Тогда комиссия Союза архитекторов помогла остановить строительство несуразного высотного административного здания рядом с нынешней областной библиотекой на улице Кузнечной.
градостроительство
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Комментарии (2)

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Дорой
18 минут назад
дом будет, там уже котлован начали копать под фундамент.., пока "все" интересуются...
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коля
19 минут назад
Хрен с ней с высоткой .пусть за крепость красную похлопочет .которая на 20 .А то отсидятся .выждут .подумают что все забыли .и опять начнут .пятерки строить.
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