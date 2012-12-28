Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
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Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Общество
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сегодня, 12:43
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Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
К Николаю Шумакову обратились липецкие архитекторы.
Напомним, после того, как было заявлено о строительстве высотного здания на месте снесенной гостиницы «Турист», липецкие архитекторы обратились с открытым письмом к губернатору, мэру и прокурору области, в котором выразили протест против строительства ЖК «Турист» — высотка, по их профессиональному мнению, не только не вписывается в застройку площади Петра Великого, но и может погубить сложившийся облик города. Обращение подписали 75 архитекторов, краеведов, преподавателей вузов, руководителей общественных организаций, членов Общественной палаты Липецка, депутатов горсовета и неравнодушных липчан.
Говоря о вариантах поддержки от Союза архитекторов, почетный председатель правления липецкой организации Союза Сергей Сошников рассказал GOROD48 о прецеденте советских времен. Тогда комиссия Союза архитекторов помогла остановить строительство несуразного высотного административного здания рядом с нынешней областной библиотекой на улице Кузнечной.
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