Статистика: средняя цена на бензин в Липецкой области продолжает расти

Липецкстат опубликовал новые данные мониторинга потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 25 июня по 1 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне — в том числе и данные мониторинга цен на бензин.



Так, цены на бензин в Липецкой области с 25 июня по 1 июля ускорили рост до 0,5% после 0,4% неделей ранее (с 18 по 24 июня). Из четырех видов топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, этот рост оказался выше на бензин марок АИ-95 и АИ-98 и выше — на 0,6% каждый. Бензин марок АИ-92 подорожал на 0,5%, рост цены на дизельное топливо замедлился и составил 0,1% против роста 0,2% неделей ранее.Так, средняя стоимость бензина на 1 июля составила в Липецкой области 54,02 рубля (неделей ранее — 53,74 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 51 рубля до 51,25 рубля, АИ-95 — до 55,96 рубля (было 55,66 рубля), АИ-98 и выше — с 71,04 рубля до 71,44 рубля. Цены на дизель выросли до 61,32 рубля (неделей ранее цена составляла 61,28 рубля).Среди заметно подорожавших на прошлой неделе продуктов питания оказались картофель (+18,97%), капуста (+14%), морковь (+6,6%), соль (+3,71%), бананы (+2,68%), огурцы (+2,79%), свинина (+1,75%), сухие молочные смеси для детского питания (+1,62%). На 2,65% выросла в цене водка. Менее 1% увеличились в цене баранина, куры, сливочное масло, маргарин, творог, сыр, пшеничный хлеб, лук, яблоки.Среди подешевевших продуктов — свекла (-7,27%), вермишель (-1,59%), макаронные изделия (-1,57%), сахар (-0,58%), рис (-0,74%), гречка (-0,66%), помидоры (-0,66%), рыба мороженая (-0,24%).Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как говядина, подсолнечное масло, пастеризованное молоко, сметана, чай, осталась на прежнем уровне стоимость обеда в столовой.Из товаров повседневного спроса стали дороже спички (+0,17%), туалетная бумага (+0,54%), зубные щетки (+0,43%). Подешевели шампунь (-0,64%), зубная паста (-0,69%), сухие корма для животных (-0,27%). На прежнем уровне остались цены на детские джинсы, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, мужские носки, женские колготки, стиральный порошок, мыло хозяйственное и туалетное, сигареты с фильтром.Повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля также сказалось и на недельной инфляции. Так, стоимость отопления в пересчете на квадратный метр выросла с 25 июня по 1 июля на 10,29%. Холодное снабжение и водоотведение в расчете на человека в месяц выросло на 7,68%, при том отдельно водоснабжение (в расчете на кубический метр) увеличилось на 7,98%, а водоотведение (на кубический метр) — на 7,36%. Кубический метр горячего водоснабжения увеличился на 10,37%. Услуги по снабжению электроэнергией (100 кВт\час) стали дороже на 8,86%.