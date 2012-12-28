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сегодня, 11:51
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Жительница Данкова отметила 100-летний юбилей

Работать она начала после окончания пяти классов.

Жительнице Данкова Клавдии Михайловне Бредихиной исполнилось 100 лет. Юбилей она отметила 1 июля.

Как сообщает администрация Данковского района, Клавдия Бредихина родилась 1 июля 1914 года в Краснинском районе в многодетной семье. 
«Окончила 5 классов школы и еще ребенком пошла работать, как и все дети того поколения. Сегодня бабушка живёт в Данкове у внучки Светланы Папоновой, которая в 2019 году забрала её к себе, окружила добротой и заботой», — отметили в районной администрации.

Фото – t.me/admdankov
долгожители
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
й
14 минут назад
Хорошо там, вдалеке от заводских труб.
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Лиза
36 минут назад
Молодец!
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липчанин
42 минуты назад
Клавдии Михайловне низкий поклон, уважения и конечно здоровья. Сднем рождения!!!
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Бабка Первая)
50 минут назад
Счастья этой семье! И жить сколько захочется...
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