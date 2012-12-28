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Общество
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сегодня, 11:51
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Жительница Данкова отметила 100-летний юбилей
Работать она начала после окончания пяти классов.
Как сообщает администрация Данковского района, Клавдия Бредихина родилась 1 июля 1914 года в Краснинском районе в многодетной семье.
«Окончила 5 классов школы и еще ребенком пошла работать, как и все дети того поколения. Сегодня бабушка живёт в Данкове у внучки Светланы Папоновой, которая в 2019 году забрала её к себе, окружила добротой и заботой», — отметили в районной администрации.
Фото – t.me/admdankov
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