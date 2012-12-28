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Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии
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12 минут назад

Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии

Преступление было совершено в 2021 году в Воронеже.

В Воронеже уроженца Липецкой области приговорили к 22 годам колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Приговор в силу ещё не вступил.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области, днём 29 января 2021 года неподалеку от образовательного учреждения в Воронеже мужчина проследовал за ранее незнакомой 10-летней девочкой, возвращавшейся домой. Проходя через овраг, применяя насилие и угрожая малолетней ножом, мужчина совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и изнасиловал, после чего скрылся с места происшествия. Нож, которым он угрожал потерпевшей, он выкинул, а также сжег свою одежду.

3 февраля 2021 года педофил был задержан и вскоре арестован. Его установили в результате совпадения его генетического профиля со следами биологического происхождения, выделенными экспертным путем с одежды потерпевшей.

Сначала мужчинам давал признательные показания, но потом стал всё отрицать.
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