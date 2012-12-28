Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Архитектурное сообщество Липецка требуют прекратить строительство ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист»
Экономика
13
14 минут назад
Российский бизнес с середины мая нашел способ проводить платежи в Китай
С РФ начали напрямую работать региональные банки КНР, сообщили «Известиям» представители бизнес-сообщества.
Раньше все операции шли через крупные кредитные организации, однако после ужесточения контроля со стороны США целый ряд китайских банков отказался принимать юани из РФ, пояснил редакции источник из предпринимательской сферы.
По его словам, теперь российские компании наладили договоренности о приеме платежей примерно с шестью небольшими банками Китая. Операции проходят в юанях.
С середины мая также стали снова проходить платежи за электронику — ранее их блокировали, добавил собеседник «Известий». Транзакции за электронику действительно стали проводить, но не через крупные банки Китая, подтвердила представитель «Опоры России» в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц.
0
0
0
1
0
Комментарии