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13
14 минут назад

Российский бизнес с середины мая нашел способ проводить платежи в Китай

С середины мая ситуация с платежами в Китай улучшилась, сообщил «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Он уточнил, что в апреле транзакции почти не проходили. Однако в прошлом месяце наметился серьезный сдвиг во взаимодействии Китая и России — объем импорта стал расти. Положительные изменения произошли после поездки президента России в Китай, рассказал Алексей Порошин.

С РФ начали напрямую работать региональные банки КНР, сообщили «Известиям» представители бизнес-сообщества.

Раньше все операции шли через крупные кредитные организации, однако после ужесточения контроля со стороны США целый ряд китайских банков отказался принимать юани из РФ, пояснил редакции источник из предпринимательской сферы.

По его словам, теперь российские компании наладили договоренности о приеме платежей примерно с шестью небольшими банками Китая. Операции проходят в юанях.
С середины мая также стали снова проходить платежи за электронику — ранее их блокировали, добавил собеседник «Известий». Транзакции за электронику действительно стали проводить, но не через крупные банки Китая, подтвердила представитель «Опоры России» в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц.

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