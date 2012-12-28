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32 минуты назад

Обгоревшего мальчика из областной детской больницы отправили в специализированную клинику

Липецким врачам удалось спасти 14-летнего подростка, найденного у станции Дрязги с ожогами трех четвертей тела.

Вчера из областной детской больницы в ожоговый Центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии перевезли 14-летнего подростка, получившего 12 июня тяжелейшую электротравму неподалеку от станции Дрязги Усманского района. Липецким врачам удалось стабилизировать состояние школьника, избежав при этом ампутаций конечностей, которыми обычно сопровождаются ожоги от разряда высоковольтной линии, протянутой над железнодорожными путями.

Напомним, что мальчика, у которого были обожжены 75% тела и органы дыхания, в критическом состоянии доставили в реанимацию областной детской больницы утром 13 июня. По словам врачей, от момента поражения током, до того, как нашли пострадавшего, могло пройти довольно много времени. По данному факту Воронежский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку. «Первоначально установлено, что указанные повреждения он получил, когда забрался на вагоны, стоящие на путях и находившиеся под высоковольтными проводами», — говорится в сообщении Западного межрайонного управления на транспорте СК России.
ожоги
дети
электротравма
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