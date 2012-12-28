Зарабатывавшие по 250 рублей за закладку 25-летние липчане отправились в колонию на 9 и 11 лет
Происшествия
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сегодня, 10:22
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В региональном УФСИН опровергают побег из-под домашнего ареста 15-летнего боксера
Пресс-служба Управления ФСИН по Липецкой области опровергла сообщения нескольких медиа о побеге 15-летнего подростка из-под домашнего ареста.
Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Подозреваемый в совершении преступления содержится под домашним арестом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — говорится в заявлении УФСИН.
4 июня паблик липецкого движения «Полк» распространил видео с подростком, похожим на помещенного ранее под домашний арест 15-летнего жителя Липецка. На видео юноша находился на улице в компании знакомых. На следующий день эту информацию подхватил Telegram-канал Mash, сопроводив ее комментарием анонимных работников ФСИН. Якобы подросток сломал браслет для домашнего ареста.
Меру пресечения в виде домашнего ареста подростку избрали после возбуждения уголовного дела о грабеже. По данным следствия, 1 мая на стадионе «Авиатор» он, угрожая применением насилия, в присутствии сверстников отнял у 14-летнего юноши три тысячи рублей.
Позже подростка, который является чемпионом Липецка по боксу, исключили из Федерации бокса России.
Напомним, 15-летнего чемпиона задержали 25 мая после публикации в Telegram-каналах видео с избиениями его сверстников.
Предположительно видео, которое привело к распространению информации о нарушении условий домашнего ареста, было сделано еще до возбуждения уголовного дела.
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