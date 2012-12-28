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сегодня, 10:22
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В региональном УФСИН опровергают побег из-под домашнего ареста 15-летнего боксера

Пресс-служба Управления ФСИН по Липецкой области опровергла сообщения нескольких медиа о побеге 15-летнего подростка из-под домашнего ареста.

«В сети Интернет распространяется недостоверная информация о нарушении гражданином, находящимся на учёте в ФКУ УИИ УФСИН по Липецкой области, правил нахождения под домашним арестом.

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Подозреваемый в совершении преступления содержится под домашним арестом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — говорится в заявлении УФСИН.

4 июня паблик липецкого движения «Полк» распространил видео с подростком, похожим на помещенного ранее под домашний арест 15-летнего жителя Липецка. На видео юноша находился на улице в компании знакомых. На следующий день эту информацию подхватил Telegram-канал Mash, сопроводив ее комментарием анонимных работников ФСИН.  Якобы подросток сломал браслет для домашнего ареста.

Меру пресечения в виде домашнего ареста подростку избрали после возбуждения уголовного дела о грабеже. По данным следствия, 1 мая на стадионе «Авиатор» он, угрожая применением насилия, в присутствии сверстников отнял у 14-летнего юноши три тысячи рублей. 

Позже подростка, который является чемпионом Липецка по боксу, исключили из Федерации бокса России.

Напомним, 15-летнего чемпиона задержали 25 мая после публикации в Telegram-каналах видео с избиениями его сверстников. 

Предположительно видео, которое привело к распространению информации о нарушении условий домашнего ареста, было сделано еще до возбуждения уголовного дела.

грабеж
домашний арест
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Комментарии (8)

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Сначала новые
123
7 минут назад
В 2012 с пятёрки отвозили зка на свадьбу друга, все за деньги тогда так можно было, думаю и сейчас тоже.
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сосед
11 минут назад
А чтоб не было сомнения посадите его в следственный изолятор!
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ванек
16 минут назад
И тут дядя Турал?
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сосед
19 минут назад
А чтоб не было сомнения посадите его в следственный изолятор!
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Житель
43 минуты назад
В Багдаде всё спокойно
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48
47 минут назад
Пора на федеральный уровень выходить
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zzloyzz
58 минут назад
Не знаю как на счет нарушений по линии ФСИН, но почитайте крупные новостные агентства. Этот эпизод вызывает крайнее возмущение у граждан с самого начала.
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Отмазалист
сегодня, 10:35
Отказались как обычно, чтобы с главного управления ФСИН не получить за резонансное дело
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