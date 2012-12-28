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15-летнего чемпиона Липецка по боксу исключили из спортивной федерации после возбуждения уголовного дела
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Происшествия
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18 минут назад
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15-летнего чемпиона Липецка по боксу исключили из спортивной федерации после возбуждения уголовного дела
По данным следствия, подросток избил и ограбил сверстника. Его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
«Федерация бокса России провела внутреннее расследование по ситуации в Липецке. Чемпион Липецка по боксу действительно позволил себе действия, имеющие негативный общественный резонанс. Такое поведение несет потенциальную угрозу окружающим. Федерация бокса Липецкой области, получив сведения о вышеупомянутой ситуации, приняла решение об исключении спортсмена из состава организации и из сборной команды региона. В настоящий момент соответствующие компетентные органы проводят проверку…
Федерация бокса России призывает всех спортсменов быть внимательными и соответствовать высоким моральным и этическим нормам, присущим российскому боксеру», — говорится в сообщении.
Напомним, 15-летнего чемпиона задержали 25 мая после публикации в Telegram-каналах видео с избиениями подростков. Юный боксер обвиняется с грабеже угрозой применения насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
По данным следствия, 1 мая на стадионе «Авиатор» юноша, угрожая применением насилия, похитил у 14-летнего подростка три тысячи рублей. 27 мая суд поместил чемпиона под домашний арест. Следственные органы также проверяют его на причастность к другим преступлениям.
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