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18 минут назад
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15-летнего чемпиона Липецка по боксу исключили из спортивной федерации после возбуждения уголовного дела

По данным следствия, подросток избил и ограбил сверстника. Его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Подозреваемого в ограблении сверстника 15-летнего липецкого подростка исключили из Федерации бокса России. Об этом сообщает  ТАСС.

«Федерация бокса России провела внутреннее расследование по ситуации в Липецке. Чемпион Липецка по боксу действительно позволил себе действия, имеющие негативный общественный резонанс. Такое поведение несет потенциальную угрозу окружающим. Федерация бокса Липецкой области, получив сведения о вышеупомянутой ситуации, приняла решение об исключении спортсмена из состава организации и из сборной команды региона. В настоящий момент соответствующие компетентные органы проводят проверку…

Федерация бокса России призывает всех спортсменов быть внимательными и соответствовать высоким моральным и этическим нормам, присущим российскому боксеру», — говорится в сообщении.

Напомним, 15-летнего чемпиона задержали 25 мая после публикации в Telegram-каналах видео с избиениями подростков. Юный боксер обвиняется с грабеже угрозой применения насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

По данным следствия, 1 мая на стадионе «Авиатор» юноша, угрожая применением насилия, похитил у 14-летнего подростка три тысячи рублей. 27 мая суд поместил чемпиона под домашний арест. Следственные органы также проверяют его на причастность к другим преступлениям.
грабеж
задержание
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Комментарии (1)

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Давно
2 минуты назад
Пора навести порядок в этой сфере.
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