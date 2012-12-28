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16 минут назад

В Ельце украли два автомобиля и сдали их в скупку металлолома

Одну машину украли из гаража, другую — со двора.

В конце мая в одном из гаражных кооперативов Ельца, перепилив проушины для навесного замка, из гаража 58-летнего мужчины украли неисправный автомобиль «УАЗ 4695А», 50 металлических листов, 30 металлических труб и 4 настенных светильника — всего имущества на сумму 60 000 рублей.

Как сообщает ОМВД России по Ельцу, за совершение кражи задержаны двое неработающих ранее судимых ельчан. Одному из них 20 лет, другому — 32 года. Последний также подозревается в краже автомобиля «ВАЗ 2115», совершенной ночью 19 апреля от дома по улице Советской в Ельце. 19-летний хозяин машины оценил ущерб в 160 000 рублей.

Похищенные автомобили сдали в скупку металлолома. Возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.

«Подозреваемые отрабатываются на предмет совершения аналогичных преступлений», — добавляют в полиции.

кража
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