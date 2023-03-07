В пруду Тракторного найдена мертвая рыба

В минувшие выходные липчанин Валерий Колосов обнаружил замор рыбы в пруду на 3-м участке района Тракторостроителей.



Фотографию проруби с мертвой рыбой он разместил в социальных сетях.



Одной из распространенных таких заморов бывает кислородное голодание рыбы в запертых льдом водоемах. Но пока о причинах произошедшего ничего не известно.



Как сообщили GOROD48 в Верхнедонском отделе государственного контроля, надзора и охраны ВБР АЧТУ Росрыболовства, информация о заморе рыбы в организацию не поступала. В то же время сообщение Валерия Колосова обещали проверить. Другие экологические службы также не имеют информации о заморе.

