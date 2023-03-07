Общество

7 минут назад

В пруду Тракторного найдена мертвая рыба

104
#замор
1
В пруду Тракторного найдена мертвая рыба
В минувшие выходные липчанин Валерий Колосов обнаружил замор рыбы в пруду на 3-м участке района Тракторостроителей. 

Фотографию проруби с мертвой рыбой он разместил в социальных сетях. 

Одной из распространенных таких заморов бывает кислородное голодание рыбы в запертых льдом водоемах. Но пока о причинах произошедшего ничего не известно. 

Как сообщили GOROD48 в Верхнедонском отделе государственного контроля, надзора и охраны ВБР АЧТУ Росрыболовства, информация о заморе рыбы в организацию не поступала. В то же время сообщение Валерия Колосова обещали проверить. Другие экологические службы также не имеют информации о заморе.
104
#замор
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Чиновники и строители пересчитают ямы на проспекте Победы
#БКД #реконструкция
Чиновники и строители пересчитают ямы на проспекте Победы

6 минут назад

Общество
Тысяча тюльпанов и букет из сирени с пионами к 8 марта
#цветы #8 марта
1
Тысяча тюльпанов и букет из сирени с пионами к 8 марта

сегодня, 11:59

Общество
В Липецке пассажиры толкали трамвай
#трамвай #общественный транспорт
11
В Липецке пассажиры толкали трамвай

сегодня, 11:44

Общество
Среднестатистическая липчанка впервые становится матерью в 26 лет
#демография
4
Среднестатистическая липчанка впервые становится матерью в 26 лет

сегодня, 11:22

Общество
Супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 000 рублей
#мобилизация #спецоперация
2
Супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 000 рублей

сегодня, 10:53

Общество
С мемориала воинам-интернационалистам осыпается плитка
#мемориал #плитка
6
С мемориала воинам-интернационалистам осыпается плитка

сегодня, 10:05

Общество