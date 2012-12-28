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сегодня, 15:18
В Петербурге усилят контроль после ЧП на Пискаревском проспекте
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел совещание с руководителями силовых ведомств.
"Провел расширенное совещание с руководителями силовых ведомств. Обсуждали вопросы обеспечения безопасности в регионе. В настоящее время усилен объем контролирующих мероприятий",— написал губернатор в своем Telegram-канале.
По факту взрыва в доме возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Беглов также поручил как можно быстрее начать выплаты пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия на Пискаревском проспекте. Об этом он заявил в начале рабочего совещания с членами городского правительства, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Глава города поблагодарил все службы за слаженную работу по преодолению последствий атаки беспилотного летательного аппарата, совершенной 2 марта на многоквартирный дом на Пискаревском проспекте, 161. Пострадали также жилые дома и припаркованные рядом автомобили, оказавшие в зоне воздействия взрывной волны.
Беглов дал поручение рабочей группе организовать тренинги с участием глав районов для отработки алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях.
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