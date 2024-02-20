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Общество
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сегодня, 11:08
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Это знак — «Митсубиси» выбросило на обочину после столкновения с «Киа»
Утром на кольцевой развязке улиц Стаханова и Катукова в Липецке столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Киа».
ДТП обошлось без пострадавших.
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