Это знак — «Митсубиси» выбросило на обочину после столкновения с «Киа»

Утром на кольцевой развязке улиц Стаханова и Катукова в Липецке столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Киа».



По словам очевидцев аварии, «Киа» двигался по улице Катукова со стороны «танка» и врезался в «Митсубиси». От удара последний выбросило на обочину, где он наехал на стойку дорожного знака. Та его и задержала.ДТП обошлось без пострадавших.