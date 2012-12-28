За год в Липецкой области забраковали четыре партии молочных продуктов

Молочные продукты изымали из оборота по истечении сроков годности, из-за нарушения условий хранения и фальсификации.

За прошлый год Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проверило 18 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, производящих и реализующих молоко и молочную продукцию.«По результатам лабораторных исследований 1,9% проб молочной продукции не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза. Наиболее часто молочная продукция не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям – 2,7% неудовлетворительных проб и по показателям идентификации – 4%. По санитарно-химическим показателям все пробы молочной продукции успешно прошли проверку», – отметили в Роспотребнадзоре.В ходе проверок выявляли фальсифицированную продукцию и нарушение правил продажи молочной продукции. Всего было забраковано четыре партии молочных продуктов общей массой 20 килограммов. Их изымали из оборота по истечении сроков годности, из-за нарушения условий хранения и фальсификации. За нарушения санитарного законодательства наложено шесть штрафов на общую сумму 125 тысяч рублей.«При покупке молочных продуктов следует обращать внимание на условия реализации (температурный режим), срок годности и содержание информации на этикетке (состав продукта, дата изготовления, условия хранения, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность). Так же следует обратить внимание и на цену продукта, сравнить, сколько стоит аналогичный продукт другой марки. Слишком низкая цена может свидетельствовать о фальсификации молочной продукции», – добавляют в Роспотребнадзоре.Также за год было проверено 9 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации мясной продукции.По результатам лабораторных исследований 1,9% проб мясной продукции не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза. Наиболее часто — по физико-химическим показателям (массовая доля влаги, жира) – 7,1%. По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы отвечали требованиям. Проб мыса с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды) не было. ГМО, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктов также не обнаружено. За санитарные нарушения на производителей и продавцов мясной продукции наложено всего три штрафа на 30 тысяч рублей.Мясо и мясные продукты липчанам советуют покупать в установленных местах торговли, при покупке следует обращать внимание на условия реализации (температурный режим), срок годности продукции и содержание информации на этикетке (состав продукта, дата изготовления, условия хранения, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность), при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов.